Calendario Avataneo in mostra a Carmagnola: 40 anni di scatti

Venerdì 9 gennaio alle 18, nella chiesa di San Rocco a Carmagnola, viene inaugurato un viaggio per immagini lungo quattro decenni. L'esposizione celebra i 40 anni del “Calendario Avataneo” (1987-2026), un progetto editoriale nato per valorizzare la diffusa ricchezza del patrimonio piemontese attraverso una fotografia di altissima qualità. L'edizione del quarantennale non poteva che rendere omaggio al capoluogo, Torino. Il calendario 2026 è infatti dedicato a “Le piazze di Torino”, un racconto visivo che esplora il cuore pulsante e architettonico della città. A sottolineare il valore culturale dell'opera è la presentazione firmata da Aimaro Isola, architetto di fama internazionale, che accompagna gli scatti di Avataneo offrendo una lettura profonda degli spazi urbani torinesi.

La mostra di Carmagnola mette in luce il profondo legame tra l'opera di Carlo Avataneo e il territorio metropolitano, che da decenni sostiene e patrocina l'iniziativa. "Le immagini di Avataneo hanno spesso toccato temi a noi cari come dimostra l'edizione del 1994 dedicata alla millenaria Abbazia di Novalesa, patrimonio di Città metropolitana di Torino che proprio quest’anno compie 1300 anni di storia dalla sua fondazione" sottolinea il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo.

Curata dallo stesso Carlo Avataneo - già docente di lettere, giornalista e fotografo pluripremiato - la mostra ripercorre l'evoluzione di un archivio fotografico unico. Il calendario è apprezzato non solo per il valore artistico, ma anche per l'impeccabile cura tipografica, ed è patrocinato da Fiaf, Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe Roero e Monferrato, Slow Food Italia, Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Associazione Dimore Storiche Italiane.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile nei fine settimana di gennaio:

Inaugurazione: venerdì 9 gennaio, ore 18

Date apertura: 10-11, 17-18 e 24-25 gennaio

Orari: dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30.