Strada delle Ghiacciaie, il Comune: "Al momento non abbiamo i soldi per riasfaltarla"

Non ci sono novità positive per Strada delle Ghiacciaie. Al momento, come ha spiegato l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso intervenendo questo pomeriggio in Commissione, non è stato programmato un intervento di riasfaltatura completa della via più volte sollecitato dalla Circoscrizione 5. Lo scorso settembre il mini-Comune di Borgo Vittoria/Vallette ha approvato all'unanimità, quindi anche con i voti del centrosinistra, un'interpellanza che chiede di sistemare il manto stradale dell'arteria che incrocia corso Potenza.

Gli impianti

Da gennaio 2023 Strada delle Ghiacciaie è stato oggetto di diversi interventi, a partire dalla modifica alla viabilità e alla pista ciclabile con la cancellazione dei parcheggi. La richiesta della Circoscrizione 5 era di riasfaltare la via, dove sono presenti diversi impianti sportivi tra cui: la piscina dei vigili del fuoco, un circolo dei taxisti e la bocciofila della G.A.M. Strutture molto frequentate, quindi con un grande passaggio di macchine e due ruote.

250mila euro

Gli uffici hanno analizzato la situazione e per riasfaltare completamente Strada delle Ghiacciaie servono circa 250mila euro, perché è necessario sistemare anche la rete di raccolta delle piogge ed acque meteoriche. Al momento la Città non ha previsto questa cifra nel bilancio 2025 ed altri cantieri risultano maggiormente prioritari. Tresso si è però impegnato a fare un sopralluogo con la Circoscrizione per valutare se e come intervenire in via prioritaria sulle criticità, pensando in seconda a battuta un progetto definitivo di "completa messa in sicurezza della strada".

La replica