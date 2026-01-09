Enaip Rivoli riceve la benemerenza ANPI per l’impegno educativo

Enaip Rivoli ha ricevuto da ANPI Rivoli una benemerenza per l’impegno educativo e formativo rivolto alle giovani generazioni. Un riconoscimento che abbiamo accolto con grande emozione, consapevoli di riceverlo da chi custodisce una memoria fondamentale per il nostro Paese e ne incarna i valori più alti: libertà, uguaglianza e responsabilità civile.

«Questo riconoscimento – ricorda la Direttrice Silvia Formia- ci invita a riflettere sul senso profondo del nostro lavoro quotidiano. Nei nostri centri di formazione professionale operiamo ogni giorno per contrastare lo stigma e i pregiudizi che ancora colpiscono molti giovani, spesso considerati erroneamente come destinatari di percorsi di “serie B”. Per noi, invece, ogni scelta formativa ha pari dignità e valore».

Come ricordava Sandro Pertini, «i giovani non si educano con i sermoni ma con l’esempio». I ragazzi e le ragazze di oggi sono sensibili, attenti, capaci di cogliere le contraddizioni del mondo adulto. Vivono un tempo complesso, segnato da incertezza, precarietà e rapidi cambiamenti, e hanno bisogno di adulti credibili che sappiano accompagnarli con coerenza e responsabilità.

La missione di Enaip è restituire fiducia: nel futuro, nelle proprie capacità, nella possibilità di trovare una direzione anche dentro le difficoltà. Ogni giovane che torna a credere in sé stesso è per noi una conferma del valore del nostro impegno.

Ricevere una benemerenza dall’ANPI è quindi molto più di un riconoscimento: è un incoraggiamento a continuare a difendere e trasmettere quei valori che hanno guidato i giovani della Resistenza e che oggi restano il fondamento dell’educazione. Perché accompagnare un giovane a riprovarci, a impegnarsi, a credere nelle proprie possibilità significa compiere, ogni giorno, un piccolo atto di resistenza civile.