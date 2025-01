Cantieri Pnrr al capolinea, dopo la Lombardia riapre anche la piscina Franzoj

La piscina Franzoj di strada Antica di Collegno 211, quartiere Parella, è finalmente pronta per riaprire al pubblico. Sono terminati i lavori realizzati con fondi Pnrr, iniziati (con ritardo) la scorsa primavera. Il cronoprogramma iniziale, infatti, prevedeva l’avvio nell’autunno del 2023. Circa 440mila euro il costo totale degli interventi, come ribadito nel corso del sopralluogo indetto dalla Circoscrizione 4. E le buone notizie non finiscono qui. Entro il mese è anche in programma la riapertura di un’altra piscina, la Lombardia, a Lucento.

Anno nuovo, vita nuova

Da lunedì 13 spazio alle iscrizioni ai corsi (nuoto, acquagym, bike) mentre dal 20 toccherà al nuoto libero. L’avvio ufficiale, però, sarà a partire dal 27. Gli utenti troveranno un impianto natatorio totalmente rinnovato. La Franzoj è stata oggetto di una manutenzione straordinaria diffusa per potenziare l’attività sportiva di base e migliorare la fruizione da parte della cittadinanza. A partire dagli interventi di ripristino degli spogliatoi e dei bagni. Oltre che delle docce. Invertiti i due spogliatoi (quello maschile è diventato femminile, e viceversa). Terminati anche gli interventi di sistemazione dell’impiantistica idraulica e della rete di scarico. Rifatti quadro elettrico, canaline di scolo e vasche. Ultimo step sui serramenti, già ordinati, che verranno montati alla fine della stagione invernale.

Piscina e area esterna

Per quanto riguarda la vasca interna sono state acquistate le nuove corsie galleggianti e le bandierine di segnalazione di fine vasca della piscina. Mentre l’area esterna, con fondi circoscrizionali, è stata valorizzata attraverso il restyling del verde . “Siamo molto soddisfatti di poter restituire la piscina alla cittadinanza, rinnovata e funzionale. Abbiamo chiesto un sacrificio alla cittadinanza ma ne è valsa la pena” così la coordinatrice allo Sport del centro civico, Sonia Gagliano.