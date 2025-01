Scontri a Torino per Ramy, Cirio: "Attacchi inaccettabili a chi indossa divisa Stato" [VIDEO]

Scritte sui muri, scontri forze dell'ordine e manifestanti, cariche di alleggerimento, cori di protesta. È questo lo scenario di ieri sera per le vie di Torino, in occasione del corteo in solidarietà a Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto nel quartiere Corvetto alla periferia di Milano, dopo un inseguimento con i carabinieri.

"Scene inaccettabili"

Scene che all'indomani il governatore Alberto Cirio ha definito: "davvero inaccettabili, perché offendono il lavoro di tante donne e uomini che indossano la divisa dello Stato". "La democrazia, - ha sottolineato il presidente -così come la nostra meravigliosa Costituzione repubblicana antifascista, permette a tutti di dire quello che pensa. La libertà di parola è sempre garantita: ci sono modi però per poterlo dire e sarebbe auspicabile che tutti lo rispettassero".

E tornando agli scontri di ieri, con l'assalto dei manifestanti alla caserma dei Carabinieri di piazza Carlina e alla Questura delle Porte Palatine, Cirio li definisce "inaccettabili". Una situazione che deve essere "affrontata con rigore, ma anche con correttezza, perché violare le leggi è un reato, anche se lo fai animato dalle motivazioni che tu ritieni migliori".

"Le accuse fatte alla Polizia e ai Carabinieri - a chi per 1.300 euro al mese rischia la vita tutti i giorni per garantire la nostra sicurezza - non devono essere dette da nessuno: sono inaccettabili".

"Sia perseguito chi ha commesso un reato"