Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, da domani la torcia olimpica arriva in Piemonte. Ecco le deviazioni a Torino

Domani la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026 arriva in Piemonte. I tedofori, dunque, si stanno avvicinando anche a Torino: sabato 10 l'arrivo a Cuneo, mentre domenica 11 tocca proprio alla città della Mole, per una giornata che parte da Moncalieri. E poi passa da Bra, Alba e Asti. L'appuntamento per il capoluogo piemontese - in piazza Castello - è dalle 17 in poi, dove ci sarà l'evento di chiusura di giornata. Lunedì 12 sarà la volta di Rivoli, Venaria, Settimo Torinese e Chivasso, mentre il 13 gennaio toccherà a Ivrea, per il territorio torinese.



Il viaggio è iniziato il 6 dicembre a Roma, per un programma di 63 giorni e 12mila chilometri in tutto. I tedofori saranno 10.001 e al termine del percorso avranno toccato 110 province di tutta Italia.

Il percorso a Torino

A Torino, in particolare, la Fiamma Olimpica partirà alle 14.30 dall’area di fronte allo stabilimento Stellantis in corso Agnelli. Da qui il primo tedoforo darà avvio alla staffetta, con un percorso di circa 11 km che toccherà alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, come piazza Gran Madre, la Mole Antonelliana, le Porte Palatine e piazza della Repubblica, per poi concludersi alle 19 in piazza Castello. Qui, già a partire dalle ore 17.30, è previsto un momento di festa che rappresenterà il culmine delle celebrazioni, con stand, attività di animazione e di coinvolgimento del pubblico, vin brulè e cioccolata calda offerti dalla Camera di commercio di Torino.

Sul palco si rivivranno le emozioni di Torino 2006, con la proiezione di video e con gli interventi sul palco del sindaco di Torino durante quelle Olimpiadi, Sergio Chiamparino e del sindaco Stefano Lo Russo ad attendere l’arrivo della fiamma affidata a tre tedofori d’eccezione, Evelina Christillin, Valentino Castellani e Tiziana Nasi, grandi protagonisti dell’avventura olimpica e paralimpica torinese.

“Sarà l’occasione – dichiara il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - per dare il benvenuto all’importante appuntamento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nel nostro Paese ma anche per celebrare un anniversario. Sono trascorsi esattamente vent’anni da quando il braciere olimpico si accese per illuminare i giochi di Torino 2006, destinati a cambiare per sempre il volto e il futuro della nostra città, mostrandola al mondo come meta ideale per grandi eventi di respiro internazionale. Ognuno di noi conserva un ricordo di quei giorni: le centinaia di volontari in divisa, gli spettacoli che accendevano piazza Castello, l’atmosfera unica di tifo, divertimento, partecipazione, insieme alla sensazione di essere parte di un momento unico nella vita di una città. Siamo davvero contenti di poter rivivere insieme ad alcuni protagonisti Torino 2006 quell’atmosfera speciale, che ha rappresentato la prima tappa di un cammino che ha portato la nostra città sino a qui, sempre più meta di grandi eventi sportivi e crocevia di sportivi e appassionati da tutto il mondo arrivati sotto la Mole per il tennis, il ciclismo, il basket, la pallavolo e affascinati dalla bellezza inaspettata che la nostra città sa offrire. Accogliere oggi la fiaccola olimpica significa rinnovare quello spirito, guardando al futuro con lo stesso entusiasmo e la stessa capacità di fare squadra che hanno reso Torino protagonista nel 2006 e che continuano a renderla una città viva, aperta e pronta alle sfide internazionali di domani”.



Un appuntamento che vede anche per quest'anno la partecipazione della Coca cola come sponsor principale. "Da quasi cento anni siamo al fianco dei Giochi Olimpici e crediamo in questo evento, soprattutto per un momento come questo in cui la torcia attraversa l'Italia - dice Giangiacomo Pierini, corporate affairs di Coca Cola Italia -. Il Piemonte per noi è speciale con due stabilimenti produttivi a Gaglianico, nel Biellese e a Mondovì, dove portiamo avanti il marchio storico di Lurisia. Sono realtà che portano a risorse distribuite per 26,3 milioni di euro e oltre a 68 dipendenti diretti, anche un indotto di 2013 occupati".



La cerimonia di festeggiamento di fine giornata, a Torino, prevede l'installazione di un villaggio con attrazioni, intrattenimento, distribuzione di gadget e anche uno show che prevede la presenza di un deejay e la possibilità di cantare con il karaoke. "Abbiamo da poco superato la metà del viaggio della fiamma - commenta Andrea Bombrini, direttore marketing di Coca Cola per le Olimpiadi di Milano Cortina -. Quasi bussando porta a porta stiamo portando l'atmosfera olimpica agli italiani".

Le deviazioni al traffico

Per il Viaggio della Fiamma Olimpica a Torino, domenica 11 gennaio, si prevedono alcune modifiche alla viabilità. Nell’arco orario dalle 15.15 alle 19.30, e comunque sino a cessate esigenze, sono previste limitazioni viabili lungo il percorso (si veda mappa di seguito).

Divieti di sosta

Lungo il percorso si prevedono divieti di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 del mattino e fino a cessate esigenze. Nello specifico, sono istituiti divieti di sosta in:

- Corso Unione Sovietica tratto Passo Buole - Olivero;

- Corso Unione Sovietica tratto Asunciòn - Madonna delle Rose;

- Corso Unione Sovietica tratto S.Marino - S.Gabriele da Gorizia;

- Corso Galileo Ferraris tratto S.Gabriele da Gorizia - Sebastopoli;

- Corso Galileo Ferraris tratto Matteotti - Vittorio Emanuele II;

- Corso Stati Uniti tratto Duca Abruzzi - Castelfidardo;

- Corso Matteotti tratto Bolzano - Galileo Ferraris;

- Via Nizza tratto Vittorio Emanuele II - Dante;

- Corso Dante tratto Nizza - Massimo d’Azeglio;

- Corso Massimo d’Azeglio tratto Boiardo - Vittorio Emanuele II;

- Corso Moncalieri tratto Ponte Umberto I - Ponte Gran Madre;

- Via Po tratto Vittorio Veneto - Rossini;

- Via Montebello tratto Po - Verdi;

- Via Gaudenzio Ferrari tratto Montebello - Rossini;

- Corso Regina Margherita tratto XI Febbraio - Repubblica;

- Via IV Marzo tutta;

- Via Porta Palatina tutta;

- Corso Beccaria lato ovest;

- Corso San Martino lato ovest;

- Via Cernaia tratto Avogadro - Galileo Ferraris;

- Piazza Castello tutta.