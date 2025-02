I pneumatici delle Alfa Romeo fanno gola ai ladri, raffica di furti a Torino nord

Non solo Torino sud. I furti di pneumatici stanno mettendo a dura prova anche le famiglie di zona Vanchiglietta. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati registrati svariati furti di gomme tra piazza Chiaves e lungo Po Antonelli (tra questi una Alfa Romeo Stelvio grigia e un'Alfa Romeo Giulia).

Situazione allarmante

Una situazione dei furti ai danni delle auto che peggiora giorno dopo giorno. "Occorre tenere realisticamente presente la grave situazione di crisi generale che colpisce le fasce più fragili della popolazione - così il vicepresidente della Circoscrizione 7, Ernesto Ausilio -. Questo, però a mio avviso non può e non deve essere un alibi. I reati vanno puniti senza se e senza ma . Oltretutto questo tipi di reati colpisce quasi sempre lavoratori e lavoratrici che dovranno fare sacrifici per potere ripristinare le loro auto. Ecco perché è necessario una presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio".

I motivi del fenomeno

Quando si parla di furti di pneumatici, e in particolare quelli delle Alfa Romeo, il fenomeno può sembrare curioso, ma ha radici in motivazioni pratiche e nel mercato parallelo. Ecco perché accade:

Valore sul mercato: Le Alfa Romeo, in particolare modelli come la Giulietta, la Giulia o la Stelvio, sono vetture con una buona richiesta sul mercato delle auto di seconda mano. I pneumatici di queste auto, soprattutto se di alta qualità o specifici per modelli sportivi, possono essere rivenduti a prezzi elevati. Se il furto avviene in modo rapido e senza troppi rischi, il guadagno per i ladri può essere significativo.

Pneumatici di alta qualità: Le Alfa Romeo spesso montano pneumatici di marca o misure particolari, che le rendono ricercate per il loro valore. I ladri sanno che, rimuovendo e rivendendo questi pneumatici, possono ottenere cifre più alte rispetto a modelli più comuni.

"A colpo sicuro": I ladri spesso prendono di mira auto parcheggiate in zone isolate o meno sorvegliate. I pneumatici, in particolare, sono facilmente removibili e non richiedono attrezzi troppo sofisticati. Con un po' di esperienza, è possibile compiere il furto in pochi minuti e fuggire rapidamente senza lasciare tracce evidenti.

Mercato nero: I pneumatici rubati vengono frequentemente rivenduti tramite canali non ufficiali, come mercatini dell’usato, negozi non autorizzati o online, dove il rischio di essere rintracciati è minimo. La domanda di pneumatici di alta qualità a basso prezzo è costante, e spesso non vengono controllati troppo attentamente.