Casa Turina di San Secondo di Pinerolo: la gestione operativa passa a Gsi

Svolta alla Casa di Riposo Maggiorino Turina di San Secondo di Pinerolo. Dal 1° gennaio 2026, gran parte della gestione della residenza per anziani fondata nel 1939 è stata affidata alla Gsi (Gestione servizi integrati) S.r.l., ditta di Colleretto Giacosa (To).

“Ad eccezione della direzione della struttura, della direzione sanitaria e del settore della manutenzione, il resto della gestione operativa passerà all’azienda che è leader nel settore dei servizi socio-sanitari” annuncia Marco Lucato, direttore di Casa Turina.

L’obiettivo è ottimizzare la gestione: “La maggior parte dei servizi, come la cucina, le pulizie, la lavanderia e l’assistenza infermieristica, infatti, erano stati esternalizzati in passato ad aziende diverse, ora avremo un unico punto di riferimento” aggiunge.

La Fondazione Casa Maggiorino Turina ETS, a cui è affidata dal 2013 la struttura, sottolinea che i posti di lavoro sono stati garantiti, così come i contratti in essere.

Casa Turina oggi ha raggiunto la capienza massima con 89 ospiti. Nella struttura lavorano una quarantina di Oss (Operatore socio-sanitario), due impiegate, un’educatrice e due fisioterapiste. Il gruppo infermieristico è composto da otto persone, mentre sono una decina gli addetti alla mensa e cucina e quasi altrettanti quelli che si occupano della pulizia.