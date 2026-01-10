Contro usura ed estorsione: attivo in Circoscrizione 7 lo sportello “La Scialuppa” Crt Onlus

Un nuovo presidio di prevenzione dell’usura e sostegno alle famiglie in difficoltà economica prende forma in Circoscrizione 7. È stato infatti attivato il progetto “La Scialuppa” di Crt Onlus - Fondazione antiusura, grazie a una collaborazione avviata con l’amministrazione circoscrizionale.

Lo sportello è rivolto in particolare alle famiglie e alle microimprese che attraversano un momento di fragilità economica e che, proprio per questo, rischiano di cadere vittima di usura o estorsione. Il servizio offrirà supporto e consulenza gratuita, con la possibilità - nei casi valutati idonei - di accedere a finanziamenti di sostegno attraverso il rilascio di garanzie presso istituti bancari convenzionati.

Un progetto nato dalle commissioni

A spiegare il percorso che ha portato all’attivazione dello sportello è il vicepresidente della Circoscrizione 7, Ernesto Ausilio. “Si tratta di una progettualità che ritengo estremamente utile per le famiglie del territorio - così Ausilio -. Nel corso dei lavori della Quarta Commissione è emersa con forza la necessità di rafforzare la prevenzione dell’usura e la solidarietà alle vittime. Per questo abbiamo deciso di presentare una proposta di collaborazione”.

La fondazione opera dal 1998 in Piemonte e Valle d’Aosta, con un’attività consolidata di contrasto al fenomeno dell’usura e di accompagnamento alle persone in difficoltà economica.

Supporto concreto e gratuito

Lo sportello si rivolge prevalentemente ai residenti della Circoscrizione 7 che si trovano in una situazione di vulnerabilità finanziaria. Oltre all’ascolto e alla consulenza, “La Scialuppa” potrà intervenire in modo concreto, offrendo la propria garanzia a banche convenzionate per consentire l’accesso a strumenti di credito legale e sostenibile, fondamentali per superare fasi di crisi temporanea.

I ringraziamenti

Un ringraziamento particolare è stato espresso dal vicepresidente Ausilio e dal presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri al presidente Ernesto Ramojno, in rappresentanza della fondazione.

“Un lavoro di squadra - sottolineano dalla Circoscrizione -, che mette al centro le persone e la tutela della legalità, offrendo un’alternativa concreta a chi rischia di finire nelle maglie dell’usura”.

“Con questa iniziativa - dichiara il presidente Ramojno -, la Scialuppa Crt, che ha assistito dalla sua costituzione oltre 17.000 famiglie e rilasciato la sua garanzia a oltre 2500 famiglie, che è presente in tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte, Valle d’Aosta e Ivrea opera, gratuitamente, grazie a circa 40 volontari, vuole essere ancora più vicina a chi si trova in temporanea difficoltà economica. Le persone che si rivolgeranno allo sportello presso la circoscrizione troveranno nei ns volontari, ascolto e, dove possibile, una soluzione per evitare di cadere nelle mani degli usurai".