Maxi operazione della Polizia contro baby gang e spaccio: a Torino 7 denunce

Baby gang, aggressioni e spaccio con protagonisti ragazzi e ragazze, ma anche under 18 . C'è anche Torino tra le città della maxi operazione, condotta dalla Polizia di Stato in tutta Italia, nei luoghi caldi della movida e altre aree segnalate come problematiche. Zone che negli scorsi giorni sono stati oggetto di controlli a tappeto per contrastare il disagio giovanile.

I luoghi

In particolare nel capoluogo gli agenti, nel mese di febbraio, si sono concentrati su piazza Bengasi, via Nizza, l'area della stazione di Porta Nuova, il centro commerciale 8Gallery, piazza Vittorio Veneto, piazza Santa Giulia, via Po, via Pescatore e via Vanchiglia.