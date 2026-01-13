Beinasco città universitaria: a Fornaci nasce un nuovo studentato

Beinasco decide di scommettere su scuola, formazione e nuove generazioni. E' stato appena inaugurato un nuovo importante servizio per la città: ha aperto infatti, in via San Giacomo a Fornaci, a pochi passi dalla facoltà di infermieristica, un nuovo studentato con 33 posti letto per universitari fuori sede.

"Un pezzo di città che torna a vivere"

"Questa è la testimonianza di un paese vivo e di un quartiere sempre più universitario", ha sottolineato il sindaco Daniel Cannati, parlando di un altro immobile che prima era abbandonato e ora rinasce a nuova vita, "un altro pezzo di città che si trasforma e torna a vivere".

"Grazie a Studentato Ad Maiora che ha creduto nella nostra città e ha scelto di investire qui. Chi crede in Beinasco e scommette sul nostro territorio merita supporto e riconoscimento", ha concluso Cannati.