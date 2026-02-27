“Fermi! Scuola Aperta”: quattro incontri per aiutare i genitori

“Fermi! Scuola Aperta”: quattro incontri gratuiti per aiutare i genitori ad accompagnare i figli nel percorso scolastico. È il ciclo in programma tra marzo e aprile alla Scuola Secondaria di I grado Enrico Fermi, pensato per offrire uno spazio di confronto e strumenti concreti alle famiglie.

L’iniziativa, dal titolo “Come accompagnare i figli nel percorso scolastico?”, è rivolta ai genitori e sarà condotta da Manuela Stano, psicoterapeuta. Quattro appuntamenti per affrontare temi centrali legati all’apprendimento, alle emozioni e alle risorse educative utili a sostenere il benessere scolastico dei ragazzi.

Si parte martedì 4 marzo, dalle 17 alle 18.30, con l’incontro “E se mio figlio fosse dislessico? Orientarsi nelle difficoltà di apprendimento”, dedicato a riconoscere eventuali segnali di disagio e comprendere meglio i disturbi specifici dell’apprendimento.

L’11 marzo, sempre dalle 17 alle 18.30, sarà la volta di “Il circuito dell’apprendimento efficace: emozioni e motivazione”, un approfondimento sul legame tra dimensione emotiva e capacità di studio.

Il terzo appuntamento è in calendario il 25 marzo, nella stessa fascia oraria, con “Musica, gioco e sport: alleati per l’apprendimento”: un focus sul ruolo delle attività extrascolastiche come strumenti di crescita personale e cognitiva.

Il ciclo si concluderà il 1° aprile, dalle 17 alle 18.30, con “Mettiamo in pratica la teoria!”, laboratorio esperienziale rivolto a genitori e figli per sperimentare insieme strategie e strumenti da applicare nella quotidianità.

La partecipazione è gratuita. È consigliata la prenotazione scrivendo a sportellosociale@barrito.to.it oppure contattando il numero 329.9370031 (anche via WhatsApp).