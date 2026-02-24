Edisu Piemonte, in corso i pagamenti degli ulteriori 4mila studenti

A seguito della delibera regionale che ha stanziato altri 11.593.260 di euro per la copertura delle borse di studio, EDISU Piemonte ha provveduto allo scorrimento delle sue graduatorie. Anche i rimanenti 4.073 studenti idonei riceveranno la borsa di studio nei prossimi giorni. Subito dopo l’approvazione della delibera regionale di assegnazione delle risorse abbiamo lavorato per consentire in tempi rapidi l’aggiornamento della graduatoria. Gli accrediti delle risorse delle borse di studio saranno visibili sui propri conti correnti agli studenti nei prossimi giorni, con tempistiche dipendenti dai singoli istituti di credito.

"Grazie all’impegno della Regione Piemonte, anche quest’anno, è stata garantita la copertura al 100% degli aventi diritto. Abbiamo raggiunto la cifra record di 20.157 borsisti, pari all’8% in più rispetto al precedente anno. Gli stanziamenti complessivi per il diritto allo studio sono saliti a 109.725.053 €, tre milioni in più rispetto all’Anno accademico 2024/25. Numeri importanti che confermano l’impegno condiviso per sostenere i percorsi universitari di tanti studenti”, ha dichiarato Roberta Piano, presidente di Edisu Piemonte.

"In Piemonte la parola data vale. Avevamo garantito che nessuno studente idoneo sarebbe rimasto senza borsa e oggi, con l’avvio dei pagamenti anche agli ultimi aventi diritto da parte di Edisu che permetterà di coprire il 100% dei vincitori delle borse di studio, dimostriamo che gli impegni si mantengono con i fatti. Anche quest’anno, nonostante l’aumento degli aventi diritto e del fabbisogno economico, la Regione ha scelto di assumersi fino in fondo la propria responsabilità", dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e la vicepresidente Elena Chiorino .

Per l’anno accademico 2025/2026 sono 20.153 gli aventi diritto alla borsa di studio, 1.552 in più rispetto allo scorso anno. A fine dicembre sono state erogate 16.084 borse, 971 in più rispetto al 2024/2025. Il fabbisogno complessivo ha raggiunto i 110 milioni di euro, 8 milioni in più rispetto all’anno precedente. Con l’avvio dei pagamenti da parte di Edisu anche per i 4.073 idonei ancora in attesa, la copertura raggiunge oggi il 100%.

"Abbiamo scelto di investire sul merito e di garantire a chi studia in questo territorio la certezza che le istituzioni sono al suo fianco. Il diritto allo studio, in Piemonte, è una scelta politica chiara e coerente. Così si rafforza la fiducia e si costruisce il futuro del nostro territorio, partendo dai nostri giovani e dal merito", concludono il presidente Cirio e la vicepresidente Chiorino in merito alla notizia dell’avvio dei pagamenti da parte di Edisu per i 4.073 studenti idonei che riceveranno la borsa di studio in questi giorni.





