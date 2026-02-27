“Il posto delle storie”: lettura ad alta voce per i più piccoli

Ritorna a Torino l’appuntamento con la lettura ad alta voce per i più piccoli. Il laboratorio “Il posto delle storie”, patrocinato dalla Circoscrizione 5, offre ai bambini dai 3 ai 7 anni e alle loro famiglie uno spazio educativo, culturale e sociale pensato come luogo aperto e inclusivo.

L’iniziativa si svolge un giorno a settimana, il giovedì, al termine della giornata scolastica, presso la scuola dell’Infanzia Francesca Durio in via Zubiena 4. I partecipanti possono condividere il tempo della lettura, rafforzare il legame genitori-figli e creare occasioni di incontro e partecipazione comunitaria.

L’attività è completamente gratuita e aperta a tutti, offrendo un’opportunità preziosa per avvicinare i bambini al mondo dei libri e sviluppare curiosità, immaginazione e capacità di ascolto. Il laboratorio rimarrà sospeso nel mese di agosto.