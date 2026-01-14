 / Attualità

Il Pinerolese perde Renata Lininger, simbolo di vita attiva con la demenza

La pinerolese era diventata famosa per aver corso la Tre Rifugi del 2023

Renata Lininger mentre si preparava per la Tre Rifugi

Era diventata famosa per la sua partecipazione alla Tre Rifugi del 2023, malgrado fosse affetta da Alzheimer. Un simbolo di una vita attiva, nonostante la malattia e l’età, che esemplificava bene l’idea di cura del Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, di cui era ospite. La pinerolese Renata Lininger si è spenta domenica mattina, alle 11, all’età di 76 anni.

Grande appassionata di viaggi e di fotografia, nell’ottobre di quell’anno aveva anche esposto le testimonianze delle sue avventure nel mondo nella mostra ‘Memoria a scatti’ nella Sala Caramba del Teatro Sociale di Pinerolo. Una mostra dal forte valore simbolico, perché l’Alzheimer era arrivato senza preavviso, cancellando i suoi ricordi vicini, ma non impedendole di emozionarsi di fronte a quegli scatti, che le ricordavano le forti emozioni del passato.

La sua scomparsa ha toccato anche il comitato organizzatore della Tre Rifugi che la ricorda così: “Il suo esempio ci ha insegnato che i sogni vanno inseguiti a qualsiasi età e che non esistono limiti per provare a realizzarli”.

Marco Bertello

