Il cardinale Roberto Repole nuovo presidente della Conferenza Episcopale Piemontese

Il cardinale Roberto Repole è il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Piemontese. L’elezione è avvenuta il 3 marzo 2026 durante la sessione ordinaria dei vescovi della Regione Piemonte-Valle d’Aosta, riuniti a Susa per il rinnovo delle cariche.

Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, Repole guiderà l’organismo ecclesiale per il prossimo quinquennio, assumendo il ruolo di riferimento per il coordinamento pastorale delle diocesi piemontesi e valdostane.

Nel corso delle votazioni sono stati eletti anche il vicepresidente, monsignor Franco Lovignana, vescovo di Aosta, e il segretario, monsignor Egidio Miragoli, vescovo di Mondovì.

La Conferenza Episcopale Piemontese riunisce i vescovi delle diocesi del territorio e rappresenta un importante luogo di confronto e coordinamento per le iniziative pastorali, sociali e culturali della Chiesa locale.