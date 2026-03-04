Educazione finanziaria nelle scuole, successo per l’edizione 2026

Si è concluso con risultati di grande rilievo il progetto di educazione finanziaria promosso da BCC Alpi Marittime nei primi mesi del 2026, che ha coinvolto oltre 1.400 studenti appartenenti a 20 istituti scolastici del territorio, dalle scuole primarie fino alle secondarie di secondo grado.

Per quanto riguarda le scuole superiori, il percorso proposto è stato quello predisposto dalla Fondazione Tertio Millennio di Federcasse, intitolato “Finanza Epica!”, un progetto formativo pensato per approfondire tematiche specifiche e affrontare con maggiore consapevolezza gli argomenti di più diretto interesse per i ragazzi, con un linguaggio accessibile e coinvolgente, favorendo una partecipazione attiva e stimolando nei giovani una riflessione concreta sul rapporto tra economia, responsabilità e scelte di vita.

Il progetto di BCC Alpi Marittime si è articolato in 20 lezioni della durata di due ore ciascuna, durante le quali sono stati affrontati temi fondamentali quali la gestione consapevole del risparmio, l’uso responsabile degli strumenti di pagamento, il credito, la prevenzione delle frodi e l’importanza di compiere scelte finanziarie informate.

L’iniziativa conferma l’impegno della BCC Alpi Marittime nel promuovere cultura economica e inclusione finanziaria, con particolare attenzione alle giovani generazioni, nella convinzione che l’educazione finanziaria rappresenti una competenza essenziale per formare cittadini consapevoli e responsabili.

«Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti – dichiara il Presidente Domenico Massimino – perché questo progetto testimonia concretamente la missione del Credito Cooperativo: essere vicini alle comunità e investire nella crescita culturale dei territori. Crediamo fortemente che sostenere i giovani non significhi soltanto offrire strumenti di educazione finanziaria, ma accompagnarli in un percorso più ampio di consapevolezza, responsabilità e partecipazione attiva alla vita economica e sociale.

Le nuove generazioni rappresentano il futuro delle nostre comunità: aiutarle a comprendere il valore del risparmio, del lavoro, della progettualità e della solidarietà significa contribuire a costruire un tessuto sociale più solido, inclusivo e capace di affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione.

Fondamentale è stata la collaborazione con la Fondazione Tertio Millennio, che ha sostenuto e valorizzato l’iniziativa, permettendoci di ampliare l’impatto del percorso formativo e di offrire contenuti di qualità agli studenti coinvolti. Insieme abbiamo ribadito che il ruolo di una banca di Credito Cooperativo non è solo quello di intermediario finanziario, ma di attore sociale responsabile, capace di generare valore nel tempo per le persone e per il territorio».

Anche il Direttore Generale, Giuseppe Peirotti, sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: «Il Progetto di Educazione Finanziaria è un’iniziativa impegnativa sotto il profilo organizzativo e attuativo, ma capace di generare grandi soddisfazioni per tutti i partner coinvolti e di consentirci di contribuire in modo concreto, mettendoci autenticamente al servizio della nostra Comunità. L’educazione finanziaria non è soltanto informazione tecnica: è uno strumento di autonomia, di consapevolezza e di libertà. In un contesto economico e digitale sempre più complesso, aiutare i giovani a comprendere il valore del risparmio, il significato del credito, i rischi delle frodi e l’importanza di scelte responsabili significa investire nella solidità futura delle famiglie e del territorio. Ringrazio i dirigenti scolastici e tutti gli insegnanti per aver aderito al nostro progetto formativo e, ancor più, gli studenti che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità ai nostri incontri. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri collaboratori, che con professionalità e passione si sono impegnati in questa importante attività. BCC Alpi Marittime intende proseguire con convinzione su questa strada, rafforzando ulteriormente la collaborazione con le scuole e con il territorio».

L’ampia partecipazione degli istituti scolastici e il coinvolgimento attivo degli studenti confermano l’interesse e la necessità di percorsi strutturati di educazione economica. Alla luce dei risultati raggiunti, BCC Alpi Marittime conferma la propria volontà di proseguire anche nei prossimi anni con nuove edizioni e ulteriori iniziative dedicate ai giovani.