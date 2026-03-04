Pinerolo, la storica Weingrill prova a fare l'accento svedese e pensa in grande: nel capitale sociale entra il Gruppo Oem international

Mossa importante, nel "risiko" delle aziende torinesi, per la Weingrill. Fondata a San Secondo di Pinerolo nel 1952, si tratta di una realtà con oltre 70 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di strumenti per il settore cartario. E' di queste ore l'ufficialità dell'ingresso nel proprio capitale di OEM International, gruppo svedese leader nel trading tecnologico con 37 unità operative in 16 Paesi. Il closing dell'operazione è previsto per il 18 marzo.



L'azienda pinerolese conta 32 dipendenti e registra un fatturato annuo di 7,7 milioni di euro, generato per più della metà al di fuori dell'Italia, dunque con una forte componente di export. Fondata nel 1974 e quotata al Nasdaq Stockholm, invece, OEM International è una delle principali società europee di trading tecnologico e opera nella distribuzione di componenti e sistemi di fornitori leader su mercati selezionati in Europa. Nell’operazione, Weingrill è stata assistita da Scouting Capital & Family Advisors in qualità di advisor finanziario, mentre OEM è stata assistita da LMS Studio Legale.

