Folla commossa per l'ultimo saluto a Gian Mesturino: "Una leggenda del teatro piemontese" [VIDEO]

Torino si stringe nel dolore per l'addio a Gian Mesturino , leggenda del teatro piemontese, con una folla commossa che ha riempito la Chiesa della Madonna Addolorata per l’ultimo saluto. L'attore è scomparso lo scorso venerdì mattina, 10 gennaio, all'età di 82 anni.

Mesturino è stato un simbolo della cultura piemontese, indimenticabile soprattutto nel ruolo del pastore monferrino Gelindo, tra le figure centrali del tradizionale presepe locale. L’affetto per Mesturino è stato tangibile: tanto era l’amore e la riconoscenza della città che la chiesa, già gremita prima dell'inizio della liturgia, non è riuscita a contenere tutti i presenti, rimasti in attesa anche all’esterno per rendere omaggio a un uomo che ha fatto la storia del teatro piemontese.