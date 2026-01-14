 / Sport

Sport | 14 gennaio 2026, 15:41

Problemi tecnici, la piscina Aversa chiude per due giorni

Interventi tecnici in corso all’impianto Parri

La piscina Parri

La piscina Parri

Chiusura temporanea per motivi tecnici imprevisti alla piscina Aversa dell’impianto Parri. La struttura resterà interdetta al pbublico nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio 2026, causando la sospensione di tutte le attività in programma.

La chiusura si è resa necessaria a causa di problemi tecnici non prevedibili, che hanno imposto l’interruzione temporanea del servizio per consentire le verifiche e gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli utenti.

La riapertura è prevista per venerdì 16 gennaio, con il consueto orario. Eventuali aggiornamenti o variazioni verranno comunicati attraverso i canali ufficiali della struttura.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium