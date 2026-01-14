Problemi tecnici, la piscina Aversa chiude per due giorni

Chiusura temporanea per motivi tecnici imprevisti alla piscina Aversa dell’impianto Parri. La struttura resterà interdetta al pbublico nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio 2026, causando la sospensione di tutte le attività in programma.

La chiusura si è resa necessaria a causa di problemi tecnici non prevedibili, che hanno imposto l’interruzione temporanea del servizio per consentire le verifiche e gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli utenti.

La riapertura è prevista per venerdì 16 gennaio, con il consueto orario. Eventuali aggiornamenti o variazioni verranno comunicati attraverso i canali ufficiali della struttura.