A Torino il torneo di Para Ice Hockey: sul ghiaccio del Pala Tazzoli la sfida pre-olimpica

Il grande sport paralimpico torna protagonista a Torino con la 12ª edizione dell'International Para Ice Hockey Tournament, uno degli appuntamenti più attesi del calendario invernale. Il torneo è dedicato, come da tradizione, alla memoria di Andrea “Ciaz” Chiarotti, storico capitano della Nazionale Italiana e attaccante dei Tori Seduti Sportdipiù, fondatore e figura simbolo del movimento, il cui esempio sportivo e umano continua a ispirare atleti, tecnici e appassionati.

Banco di prova per Milano-Cortina

Un evento che promette di essere doppiamente interessante, perché si tratterà dell'ultimo banco di prova della Nazionale Italiana in vista delle imminenti Paralimpiadi Invernali di Milano - Cortina 2026. "Questi eventi - ha commentato il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - sono importanti non solo per gli atleti, ma anche per ribadire come i valori dello sport possano essere una leva di inclusione sociale".

"Ieri - ha aggiunto l'assessore allo Sport Mimmo Carretta - abbiamo vissuto un momento particolare con l'arrivo della fiaccola delle Olimpiadi di Milano-Cortina in piazza Castello. Non è solo la nostalgia della rievocazione, ma la dimostrazione di come abbiamo acquisito le competenze per organizzare eventi sportivi tutto l'anno".

La sfida

Dal 26 al 31 gennaio sul ghiaccio del Pala Tazzoli di Torino, l’Italia affronterà tre nazionali di assoluto livello internazionale: Giappone, Repubblica Ceca e Slovacchia. Un quadrangolare di altissimo profilo tecnico, con le partite che avranno inizio a partire dalle ore 16, che assume un significato ancora più rilevante considerando che tutte e tre le formazioni saranno avversarie degli Azzurri nel girone paralimpico, rendendo il torneo torinese un vero e proprio “antipasto” dei Giochi.

Il regolamento del torneo prevede un sistema “round robin”, in cui tutte le squadre si affronteranno a vicenda una sola volta. "Sarà per noi un ultimo test - dichiara il coach dell'Italia Mirko Bianchi - con partite di alto livello prima delle Giochi, quindi sono molto curioso di vedere come reagirà il gruppo. I ragazzi stanno bene e si stanno allenando al massimo, avremo ancora un po’ di tempo per sistemare alcune cose".

La mascotte

Mascotte ufficiale dell'evento sarà il Cipidillo, il grillo parlante che da più di 35 anni rappresenta la CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà.