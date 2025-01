Traffico nelle ore di punta e incidenti: "In piazza Bernini rivogliamo i semafori a luce fissa"

Traffico diffuso nelle ore di punta, 17 incidenti in due anni e una forte sensazione di insicurezza per pedoni e ciclisti.

I semafori lampeggianti di piazza Bernini tornano a far discutere, motivo che ha portato il consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, a presentare un’interpellanza con richiesta di ripristino dei semafori a luce fissa. Che attraversare sulle strisce sia rischioso lo dicono non solo i numeri forniti dall’assessore alla Viabilità, Chiara Foglietta, ma anche le ripetute segnalazioni dei cittadini. In particolare i passanti, che tra auto e tram in movimento devono prestare moltissima attenzione nell’attraversare i sei assi viari.

L’odissea dei semafori

L’aumento di mezzi a due ruote in transito ha reso la questione sicurezza in piazza Bernini più intricata. Quasi tutti i sinistri tra il 2023 e il 2024 hanno visto coinvolti ciclisti o persone con monopattini al seguito. E dopo la realizzazione della rotatoria, nel 2006, l’utilizzo dei semafori è rimasto forte argomento di discussione. Tanto che il progetto iniziale, quello degli impianti a chiamata pedonale, è diventato presto fuorilegge a seguito di una contestazione del Ministero delle Infrastrutture. La Città si è dunque uniformata, impostando il funzionamento sui classici colori (rosso, giallo e verde) senza intervalli di lampeggio durante l’orario di funzionamento. Tuttavia il mancato rispetto delle precedenze e i maxi ingorghi che venivano a formarsi in alcune ore, complici i tempi del semaforo, hanno portato alla soluzione “semafori a lampeggio”.

Nel breve, in sintesi, non dovrebbe cambiare nulla. “Non sono nemmeno previsti al momento interventi infrastrutturali per la sostituzione della rotatoria - ha precisato Foglietta -, con un altro sistema di regolamentazione della circolazione. E dubito, viste le circostanze del passato, che ripristinare i colori sia una buona idea in termini di sicurezza”.

“I numeri parlano chiaro”

A preoccupare Firrao è la mancanza di rilevazioni dei flussi del traffico. “Ogni giorno negli orari di entrata e uscita da scuola ci sono ingorghi importanti intorno alla piazza e i 16 incidenti registrati negli ultimi 2 anni, di cui molti con feriti - ha aggiunto Firrao - indicano chiaramente che sia necessario trovare una soluzione al problema. Potrebbero esserlo dei semafori intelligenti? Attualmente sono sempre sul giallo lampeggiante”.