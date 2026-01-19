Banca Territori del Monviso avvia le candidature per l’Advisory Board Next

Banca Territori del Monviso ha avviato le candidature per l’Advisory Board Next – BTM Young Community, un progetto che nasce con l’obiettivo di dare voce alle nuove generazioni e coinvolgerle attivamente nei processi di crescita del territorio delle province di Cuneo e Torino. Un’iniziativa dedicata a ragazze e ragazzi che vogliono contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del proprio territorio.

L’Advisory Board sarà composto da giovani con esperienze, percorsi e background differenti, uniti da un forte legame con le comunità locali e dalla volontà di contribuire in modo concreto allo sviluppo di progetti capaci di intercettare i bisogni delle nuove generazioni e di sviluppare idee e soluzioni per le città e i territori in cui vivono.

I membri lavoreranno attraverso incontri periodici su cinque aree tematiche strategiche, che spaziano dalla sostenibilità alla solidarietà, passando per eventi, arte, cultura e sport, fino ai temi dell’educazione finanziaria e dell’innovazione tecnologica.

Per candidarsi è richiesto un interesse concreto e motivato per almeno una di queste aree, che rappresentano i pilastri su cui si costruirà il lavoro dell’Advisory Board e le progettualità future.

Ogni incontro sarà strutturato come una giornata di co-progettazione e confronto, pensata per favorire il dialogo, la collaborazione e la nascita di idee innovative. Sono previsti l’intervento di un relatore esterno con il ruolo di guida tematica e facilitatore, momenti di lavoro di gruppo basati su metodologie di design thinking e project canva, attività di team building e un break pranzo offerto da BTM. Un contesto informale ma strutturato, pensato per trasformare intuizioni e visioni in progetti concreti.

L’Advisory Board Next rappresenta un modello partecipativo e innovativo, che valorizza la creatività, la responsabilità e il protagonismo delle nuove generazioni, riconoscendo ai giovani un ruolo attivo nella costruzione del futuro del territorio.

Il percorso avrà una durata triennale, fino al 2028, e sarà sostenuto da un plafond annuale di 10.000 euro, destinato a supportare lo sviluppo e la realizzazione delle progettualità che emergeranno dal lavoro del gruppo.

L’Advisory Board Next – BTM Young Community si propone come uno spazio concreto di ascolto, dialogo e azione, in cui ragazze e ragazzi possono mettere a disposizione idee, energie e competenze, contribuendo in modo diretto alla costruzione di un futuro sostenibile e condiviso per le province di Cuneo e Torino.

Possono candidarsi giovani nati/e dopo il 1° gennaio 1997, maggiorenni al momento della candidatura, membri della BTM Young Community, motivati, curiosi ed entusiasti, con storie ed esperienze diverse, ma accomunati da un forte legame con il territorio e da un interesse reale per almeno una delle aree tematiche dell’Advisory Board.

Il Calendario degli incontri 2026

I primi incontri si svolgeranno tra gennaio e aprile 2026 e saranno dedicati, rispettivamente, ai temi di Eventi, Arte, Cultura e Sport (31 gennaio), Scienze & Tech (21 febbraio), Sostenibilità (14 marzo), Education & Finance (28 marzo) e Solidarietà (18 aprile).