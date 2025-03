Il sindaco di Sanremo replica a Lo Russo: "Non concepiamo l'idea di uno spostamento del Festival"

Il Sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, è rimasto sorpreso per le dichiarazioni del collega, Stefano Lo Russo, in relazione alla possibilità di trasferimento del Festival della Canzone a Torino, con la disponibilità del Teatro Regio ad ospitarlo.

"Non concepiamo l'idea di uno spostamento da Sanremo"

“Non sapevo che il collega avesse detto questo” ha risposto Mager che non era al corrente di quanto dichiarato questa mattina da Lo Russo. Mager ha poi sottolineato quanto già detto nei giorni scorsi: “Abbiamo pubblicato una delibera di indirizzi – ha detto - e, a breve, il Dirigente farà la manifestazione di interesse, obbligati dalla sentenza del Tar Liguria. Poi si vedrà. Sicuramente non concepiamo assolutamente l’idea che il Festival si sposti da Sanremo e che una manifestazione canora di livello nazionale come la nostra possa svolgersi altrove con gli stessi risultati”.

La nuova situazione creata dalla sentenza del Tar

Una situazione, quella che si è venuta a creare con la sentenza del Tar, che ha obbligato il Comune matuziano a presentare la manifestazione di interesse (che sarà seguita da un bando di gara) ma che ha anche raffreddato i rapporti tra Sanremo e la Rai.

Rimane ovviamente da capire se si tratta di un vero e proprio allontanamento tra le parti, oppure di strategie come quella di pensare a Torino come piano B per il Festival.