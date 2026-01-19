Riqualificazione delle aree Gondrand e Carlini

Il futuro delle aree sedi un tempo della Gondrand e della Carlini è delineato dalla delibera approvata oggi pomeriggio dal Consiglio comunale dopo un ampio dibattito, con ventisette voti favorevoli e l'astensione dei tre consiglieri di FdI.

La riqualificazione è prevista nell’area abbandonata nel quartiere Barriera di Milano tra via Cigna, via Rossi, corso Venezia e il parco Sempione; sorgeranno negozi – ristoranti – un albergo – uffici – spazi multifunzionali – una palestra – impianti sportivi lungo superfici di oltre trentottomila metri quadri.

Si realizzeranno parcheggi a raso e interrati con accessi autonomi dalla viabilità pubblica con funzione di interscambio a servizio della nuova linea di metropolitana, del sistema ferroviario e della nuova stazione degli autobus a lunga percorrenza di via Fossata.

La realizzazione del progetto avverrà per fasi, coordinato con il cantiere della Linea 2 della metropolitana che avrà la stazione di attestamento con una nuova piazza nelle immediate vicinanze.

Con la demolizione da poco terminata dei vecchi fabbricati abbandonati si prevede il completamento dei lavori con l’inaugurazione del nuovo centro entro il 2027.

La delibera definisce un progetto unitario illustrativo in deroga al Piano regolatore dove si riconosce l’interesse pubblico per l’eliminazione del degrado urbano e sociale; la realizzazione di spazi pubblici e parcheggi di interscambio; il supporto alle infrastrutture di mobilità. Sono rimandati a successive fasi istruttorie i permessi di costruzione.