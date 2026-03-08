Pinerolo 2027: “La nostra priorità è finire bene il mandato”

“La priorità è finire bene il mandato, perché abbiamo ancora più di un anno davanti e la nostra è una lista nata attorno al progetto politico e alla figura di Luca Salvai”, Luca Milana smarca ‘La Città Cresce’ dalle voci degli ultimi tempi sui posizionamenti futuri in vista delle elezioni comunali del 2027. A Pinerolo sono già iniziati i movimenti e ‘La Città Cresce’, in questa fase, ha deciso di stare fuori dal campo largo. È l’unica forza di maggioranza ad averlo fatto. Una scelta che accende le voci su possibili riposizionamenti futuri, soprattutto dopo lo scossone dato dall’addio dell’assessora Lara Pezzano al tavolo del campo largo. La numero 2 della lista Pinerolo Coraggiosa, che fa capo a Francesca Costarelli, ha evidenziato come la candidatura di Costarelli come guida del campo largo non sia ancora decollata e ha abbandonato gli incontri, scegliendo di aderire al Partito socialista.

La sua decisione sta alimentando i rumors di un progetto politico centrista, con lei e i socialisti, alternativo al campo largo, in cui rientrerebbe anche ‘La Città Cresce: “Noi dialoghiamo con tutti, ma è ancora presto per dire cosa faremo – esclude un coinvolgimento Milana –. A me piacerebbe portare avanti l’esperienza di questo gruppo, che è maturato molto in questi anni, ma bisogna vedere quale sarà il contesto e quali saranno gli scenari. Potrebbe anche essere che ogni componente faccia poi le sue scelte singolarmente”. Attualmente il gruppo può contare su un assessore – Fabiano Vodini – e 5 consiglieri.