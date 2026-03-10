Cane senza guinzaglio danneggia un albero, consigliera della 6 aggredita e insultata

Aggredita e insultata al parco, solo per aver chiesto di legare il cane. È quanto successo sabato scorso alla coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro, che ha raccontato l’episodio avvenuto nel pomeriggio nell’area verde di via Damiano Chiesa, quartiere Barca, davanti al supermercato Carrefour. Un’area verde in passato nel mirino delle critiche a causa delle cattive frequentazioni.

Secondo quanto riferito dalla stessa Zaccaro, l’episodio ha avuto origine nel giardinetto pubblico dove un cane, lasciato libero senza guinzaglio, stava danneggiando la corteccia di un albero. Con il proprietario del tutto indifferente.

A quel punto la coordinatrice si è avvicinata al gruppo di persone presenti chiedendo semplicemente di richiamare l’animale e di tenerlo al guinzaglio. Una richiesta che, tuttavia, ha scatenato una reazione aggressiva.

“Mi hanno insultata e rivolto frasi intimidatorie, anche quando sono andata via”, racconta la giovane coordinatrice, famosa nel quartiere per le sue lotte ambientali. Solo successivamente il cane è stato richiamato e legato. “Gli alberi e le aree verdi sono patrimonio di tutti - sottolinea la coordinatrice -, e dovrebbero essere rispettati da chiunque frequenti i nostri giardini”.