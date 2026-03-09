Parco archeologico Porte Palatine tra rifiuti e panchine dormitorio

Un tesoro archeologico nel cuore di Torino ridotto a simbolo di incuria e degrado. Tra sacchi dell’immondizia appesi agli alberi, rifiuti abbandonati e panchine invase dai clochard. È questa l’immagine che oggi offrono i giardini delle Porte Palatine, l’area verde che dovrebbe valorizzare uno dei monumenti romani più importanti e meglio conservati della città.

Garcea (Forza Italia): "Scempio"

Una situazione che il vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea definisce, dopo aver effettuato un sopralluogo, uno "scempio". L'esponente azzurro negli anni ha più volte sollecitato l'amministrazione ad intervenire "per affrontare seriamente la situazione, sia per tutelare la dignità delle persone che vivono in condizioni di grave disagio, sia per il decoro e la sicurezza di una zona storica così importante della nostra città".