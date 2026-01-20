A Torino ancora stretta sui bangla: stop ad alcol in vetro e lattine fino al 2027

Caos, assembramenti e risse in strada. A Torino il Comune proroga fino al 31 marzo 2027 lo stop alla vendita per asporto di alcolici, lattine e bibite in vetro dopo le 21 ad una ventina di zone del capoluogo, oltre alle aree tradizionali della movida. Da via Guido Reni, via Onorato Vigliani e corso Siracusa nella zona sud, a via Orvieto e via Baltea a nord, la misura va a colpire in particolare i minimarket e bangla.

Risse e urla

L'obiettivo della misura - rinnovata dagli assessori alla Sicurezza Marco Porcedda e al Commercio Paolo Chiavarino - è ridurre i problemi di microcriminalità, ma anche i disagi dei residenti, che tutte le notti si trovano a fare i conti con ubriachi, urla e litigi tra sbandati.

Attualmente il Regolamento di Polizia Urbana prevede che su tutto il territorio cittadino sia vietata la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro o metallo dalle 23 alle ore 7 del mattino. Nelle 20 aree sottoelencate, dove si registrano criticità legate agli assembramenti e al consumo di alcol in strada, lo stop scatterà alle 21.

La mappa dei divieti

Tra queste rientrano diverse zone della Circoscrizione 2, come il quadrante compreso tra le vie Sanremo, Carlo del Prete, Don Giovanni Grioli e Bernardo de Canal, così come l’area delimitata dalle vie Monte Novegno, Castelgomberto e Guido Reni, nel tratto compreso tra il civico 211 e via Castelgomberto. Il provvedimento riguarderà anche le vie Onorato Vigliani, Michele Amari, Duino e corso Caio Plinio, oltre a specifici tratti di via Onorato Vigliani tra corso Unione Sovietica e strada delle Cacce; corso Sebastopoli tra via Tripoli e via Carlo Castelnuovo delle Lanze (proseguimento via Ettore Fieramosca); corso Siracusa tra via Nuoro e via Castelgomberto 125; via Barletta tra via Gradisca e via Giovanni Emanuel e corso Unione Sovietica tra via Monteponi e strada del Drosso.

Per la Circoscrizione 3, la restrizione varrà per l'area delimitata dalle vie Pollenzo, Chiomonte, San Bernardino, San Paolo, corso Peschiera e piazza Sabotino

Nella Circoscrizione 5 il divieto sarà applicato nelle aree comprese tra via Emilio Brusa, corso Lombardia, via Cognetti De Martiis e via Mazzé, così come nel perimetro tra via Viterbo, via Luigi Goytre, Corso Toscana e via Giuseppe Bravin e nel quadrante definito da via Orvieto, corso Benedetto Brin, via Ciamarella e via Tesso.

Anche la Circoscrizione 6 sarà interessata dalle nuove misure, con restrizioni lungo via Renato Martorelli, nel tratto tra via Salassa e via Pierluigi Palestrina; nelle aree comprese tra via Baltea, corso Vercelli, via Volpiano, via Leinì e tra via Fossata, via Belmonte e corso Vercelli. Altre aree coinvolte includono il perimetro di via Brandizzo, via Crescentino, via Malone e corso Giulio Cesare, oltre alla zona di piazza Derna tra i civici 211 e 240 e il tratto di corso Taranto tra piazza Derna a via Monte Rosa.

Nella Circoscrizione 7, le restrizioni riguarderanno il quadrante compreso tra lungo Dora Napoli, via Mondovì, corso Emilia e corso Giulio Cesare; l’area compresa tra Lungo Dora Firenze, corso Giulio Cesare, corso Brescia e via Aosta e la zona delimitata da via Bra, corso Vercelli, via Cuneo e corso Giulio Cesare.

Infine nella Circoscrizione 8 verranno introdotte limitazioni, nei tratti di corso Piero Maroncelli tra via Villa Tommaso e via Genova e di via Nizza tra corso Piero Maroncelli e le vie Testona e Beinette. Il provvedimento interesserà anche piazza Tancredi Galimberti (tra i civici 1 e 25) e piazza Carducci (tra i civici 116 e 173).