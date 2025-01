Piazza San Carlo, chiesti 16 mesi per l'ex sindaca Chiara Appendino

In apertura del processo d’appello bis la procura generale ha chiesto per l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, un anno, quattro mesi e dieci giorni di pena per i fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions tra Juve e Real Madrid del 3 giugno 2017.

18 mesi di condanna in primo grado

Il nuovo processo e’ stato disposto dalla Cassazione che ha dichiarato ‘irrevocabile’ la responsabilità penale di Appendino disponendo il ricalcolo dell’entità della pena riducendola. Appendino era stata condannata a 18 mesi in primo grado.

Dramma la notte del 3 giugno 2017

La sera del 3 giugno 2017 a seguito dell’utilizzo di uno spray al peperoncino tra la folla che assisteva alla partita davanti a un maxi schermo in piazza San Carlo si scatenò un’ondata di panico e un fuggi fuggi generale nel quale restarono ferite oltre 1600 persone e 2 donne morirono: Erika Pioletti e Marisa Amato, a seguito delle ferite riportate.