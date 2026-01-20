Il cordoglio della Città metropolitana per la scomparsa di Anna Maria Zucca

La Città metropolitana di Torino esprime profonda commozione per la perdita di Anna Maria Zucca, figura centrale dell’associazionismo torinese e pilastro instancabile della lotta per i diritti delle donne.

Presidente di EMMA Onlus e da sempre vicina al Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne fin dalla sua costituzione, Anna Maria Zucca ha collaborato per decenni con gli uffici dell’Ente con professionalità ed entusiasmo. La sua capacità di tradurre gli ideali in progetti concreti l'ha resa una partner insostituibile: Anna era capace di diventare parte attiva di ogni iniziativa senza esitazione, mossa dall'unico obiettivo di sostenere l'autodeterminazione femminile. Il suo impegno, portato avanti con forza e determinazione granitiche, si è rivolto con particolare attenzione alle donne più sole e fragili, a coloro che non avevano voce per far valere i propri diritti. Promotrice di progetti innovativi e spesso complessi, Anna Maria Zucca ha rappresentato, e continuerà a rappresentare, un esempio per chiunque operi nel contrasto alla violenza maschile.

La consigliera metropolitana delegata alle Politiche sociali e di parità, Rossana Schillaci, ha voluto ricordare con affetto il legame umano e professionale con Anna Maria Zucca, citando in particolare il loro recente incontro dello scorso febbraio: "La scomparsa di Anna Maria Zucca lascia un vuoto immenso nella nostra comunità. Ricordo con profonda emozione il nostro incontro di febbraio nella sede di EMMA Onlus. In quell'occasione, Anna mi aveva mostrato ancora una volta la concretezza del suo operato, presentandomi i progressi del Progetto S.O.S. – Sostegno Orfani Speciali. Il suo esempio di forza e determinazione continuerà a vivere nell'impegno della Città metropolitana di Torino, impegnata al contrasto della violenza maschile sulle donne".