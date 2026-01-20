A Chieri è già tempo di Carnevale

A Chieri è tempo di Carnevale! Quest’oggi in Comune è stato presentato il programma della manifestazione, alla presenza dell’assessora alla Cultura Antonella Giordano e del Presidente della ProChieri Pierino Tamagnone.

La nuova Bela Tëssiòira è Michela Ronco, chierese, 33 anni, insegnante di Scienze Motorie Sportive, membro attivo del direttivo dello Sci Club Chierese. Ha partecipato come concorrente al concorso per l’elezione di Miss Rubatà: il suo legame con il territorio e in particolare con il grissino Rubatà deriva dal mestiere dei suoi genitori, titolari di una panetteria chierese. Il suo vestito è stato realizzato con la stoffa offerta come tradizione dalla Tessitura Quagliotti di Chieri ed è stato confezionato dalla Associazione Chierese Muse, presieduta da Norma Carpignano.

Mangiagrop è Giovanni Fasano, colonna portante della ProChieri, che ha già rivestito il ruolo nel 2025.

Sabato 24 gennaio, con partenza alle ore 14.30 da Piazza Quarini, avrà luogo la sfilata dei Carri Allegorici e dei figuranti. Il percorso si snoderà lungo via B. Vittone, Piazza Europa, via Cesare Battisti, via Principe Amedeo, via San Pietro, via delle Orfane, via Palazzo di Città, via Vittorio Emanuele II, con arrivo Piazza Dante.

Ogni accesso sarà presidiato da un servizio di vigilanza garantito dalla Polizia Locale e dai volontari, con l’utilizzo di blocchi sulle vie secondarie interessate dal percorso.

Apriranno la sfilata i carri realizzati a Chieri, quello della Scuola primaria dell’Istituto Santa Teresa “La carica dei CENTOSES”SANTA”, e il carro delle Parrocchie Chieresi con tema “I clown di Chieri”. A seguire quelli provenienti da tutto il Piemonte. Tra i principali, quelli di Poirino, Rivoli Bruere, Racconigi, Piobesi Torinese, Villafalletto, Nichelino e Carmagnola Tetti Grandi.

Infine, domenica 25 gennaio, alle ore 11, messa solenne in Duomo, con il tradizionale omaggio dei personaggi del Carnevale chierese alla Madonna delle Grazie.

Il Carnevale è organizzato dalla ProChieri con il sostegno della Città di Chieri. Dichiara l’assessora alla Cultura Antonella Giordano: «Anche quest’anno come Amministrazione sosteniamo la festa di Carnevale, con la sfilata dei carri e i personaggi della tradizione. Un evento colorato e allegro, molto atteso non solo dai piccoli e grandi chieresi ma anche dai turisti, che potranno apprezzare le tante bellezze, culturali ed enogastronomiche, della nostra città. La scelta di collocare la nostra manifestazione all’inizio del periodo dei festeggiamenti è funzionale a rendere la festa più attrattiva e partecipata, ospitando carri allegorici importanti, contesi da tante città. Accogliamo con entusiasmo la nuova Bela Tëssiòira, Michela Ronco, che ringraziamo per aver accettato di mettersi in gioco e rappresentare la Città di Chieri, portando avanti con orgoglio e dedizione le tradizioni locali».

In caso di maltempo la sfilata dei Carri Allegorici sarà rinviata a data da destinarsi.