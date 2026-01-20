Sicurezza antincendio a Torino: le nuove regole per proteggere aziende e dipendenti

La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro rappresenta oggi uno degli aspetti più delicati e strategici per la sicurezza di persone, ambienti e attività produttive. Noi di Idea Time Security , operiamo quotidianamente a fianco di aziende, enti e professionisti per progettare e realizzare sistemi antincendio professionali in grado di prevenire i rischi e garantire la piena conformità normativa.

Gli impianti antincendio non sono solo un obbligo previsto dalla legge, ma uno strumento fondamentale per tutelare la continuità operativa e la sicurezza delle persone.

Rilevazione fumi e impianto di rivelazione incendi

Alla base di ogni sistema antincendio efficace c’è un corretto impianto di rilevazione incendi, progettato per individuare tempestivamente fumo, calore o variazioni anomale. I moderni sistemi di rivelazione fumi e sistemi di rilevazione fumo e calore consentono di intervenire nelle primissime fasi di un incendio, riducendo drasticamente i rischi.

Utilizziamo tecnologie avanzate come:

· Rivelatori ottici di fumo, particolarmente adatti ad ambienti chiusi

· Rivelatori termici antincendio, efficaci in contesti industriali

· Centrali antincendio analogiche e indirizzate, che permettono di localizzare con precisione l’origine dell’allarme

Tutti i nostri sistemi sono basati su impianti di rivelazione incendi EN 54, lo standard europeo di riferimento per affidabilità e sicurezza.

Norme tecniche obbligatorie per impianti di rilevazione fumi e incendi

La progettazione e la gestione degli impianti di rilevazione incendi devono rispettare precise norme tecniche di riferimento, fondamentali per garantire l’efficacia del sistema e la conformità alle disposizioni di legge.

UNI 9795:2021

La UNI 9795:2021 è la norma tecnica aggiornata che definisce progettazione, installazione ed esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione di allarme antincendio.

Si applica agli impianti di nuova installazione, agli ampliamenti e alle sostituzioni, e sostituisce la precedente edizione del 2013.

Questa norma rappresenta lo standard tecnico di riferimento per:

· rivelatori di fumo

· rivelatori di calore

· rivelatori di fiamma

· integrazione dei dispositivi nei sistemi di allarme antincendio

UNI 11224:2019

La UNI 11224:2019 disciplina invece il controllo iniziale, la manutenzione e le verifiche periodiche degli impianti di rilevazione fumi e incendi.

La norma definisce in modo puntuale:

· controllo visivo

· manutenzione periodica

· verifica generale dell’impianto

Viene applicata in sinergia con il Decreto Controlli Antincendio e integra le attività di sorveglianza e manutenzione, rendendo la gestione dell’impianto conforme agli obblighi di legge.

Impianti antincendio aziendali e sistemi certificati

Gli impianti antincendio per aziende devono rispondere a requisiti ben precisi.

La realizzazione di sistemi antincendio certificati è indispensabile per rispettare la normativa antincendio aziende e ottenere il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi.

Seguiamo aziende e attività nella scelta di impianti antincendio aziendali idonei al rilascio del CPI certificato di prevenzione incendi, occupandoci anche della certificazione dell’impianto antincendio.

Progettazione, norme e conformità

La progettazione degli impianti antincendio è una fase cruciale, che richiede competenza tecnica e conoscenza normativa. Operiamo nel rispetto delle norme UNI, della normativa antincendio D.M. 03/08/2015, dei successivi Decreti Ministeriali 1–2–3 settembre 2021 e delle più recenti disposizioni in materia di IRAI.

Ogni progetto viene sviluppato tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente, dei rischi specifici e delle esigenze operative, garantendo impianti antincendio conformi alle norme UNI e pienamente certificabili.

Manutenzione antincendio e obblighi di legge

Un aspetto spesso sottovalutato è la manutenzione impianti antincendio obbligatoria. La legge prevede controlli periodici degli impianti antincendio, verifiche funzionali e interventi programmati.

Ci occupiamo della manutenzione antincendio nel rispetto degli obblighi di legge, assicurando che ogni sistema rimanga efficiente, affidabile e conforme nel tempo.

Sistemi di spegnimento automatico incendi

In ambienti ad alto rischio, la sola rilevazione può non essere sufficiente. Per questo integriamo, dove necessario, sistemi di spegnimento automatico incendi, progettati per contenere l’incendio nelle fasi iniziali e limitare danni e pericoli.

Una visione orientata alla prevenzione

Per noi, la sicurezza antincendio è una responsabilità concreta.

Investire in impianti antincendio professionali, nella corretta progettazione e nella manutenzione significa proteggere persone, aziende e futuro.

La prevenzione incendi non è solo un adempimento normativo, ma una scelta consapevole di tutela e sicurezza.