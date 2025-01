Stazione di Torino Stura, i treni non aumenteranno fino al 2026

Meno treni a Torino Stura? Non aumenteranno fino al 2026, anno in cui verrà attivata la linea sfm 8, Chivasso-Lingotto, e potenziata la linea 2 Chivasso Pinerolo. Lo ha riferito l'assessore regionale ai trasporti Marco Gabusi in risposta all'interrogazione presentata dalla consigliera PD Nadia Conticelli, che chiedeva di aumentare i passaggi dei treni del servizio ferroviario metropolitano dalla Stazione Stura dopo che, dallo scorso anno, le linee sfm 4 e 7 sono state dirottate sul nuovo tunnel ferroviario di Corso Grosseto.

La richiesta di aumentare i passaggi