Politica | 20 gennaio 2026, 15:03

Ricca (Lega): "Latte artificiale gratis alle mamme in difficoltà economica"

Dal Carroccio una proposta di aiuto per chi non riesce ad allattare

Foto d'archivio

Latte artificiale gratis alle mamme piemontesi, in difficoltà economica, che non possono allattare. È questa la proposta che arriva dal capogruppo regionale della Lega Fabrizio Ricca, che ha presentato un ordine del giorno.

"Misura di buon senso"

Il Carroccio a Palazzo Lascaris incalza nuovamente così Fratelli d'Italia, oggi su tema tanto caro come il sostegno alla natalità. Uno dei provvedimenti più noti (e anche maggiormente contestati) dell'assessore meloniano Maurizio Marrone è Vita Nascente, che assegna fondi ad associazioni antiabortiste per aiutare appunto chi vuole diventare mamma ed è un situazioni di disagio.

La proposta del collega in maggioranza Ricca va nella stessa direzione. "Una misura - spiega - di buon senso per dare sostegno alle famiglie a basso reddito e incentivare la natalità".

Sempre meno bimbi

Anche perché in Piemonte, così come nel resto d'Italia, ogni anno nascono sempre meno bambini. E spesso tra i motivi, per scegliere di non avere figli, c'è la difficoltà di arrivare a fine mese. Da qui il documento del leghista, che chiede di "fornire gratuitamente i sostituti del latte materno alle donne impossibilitate ad allattare naturalmente al seno su indicazione clinica". 

Tra latte in polvere e in formula già pronto all'uso, i costi sono elevati. Da sessanta/settanta euro al mese in su. Cifre per alcuni famiglie insostenibili, che rappresentano "un fattore che influenza la scelta di mettere al mondo un figlio o di farne un altro, e in taluni casi è una spesa che porta allo stato di povertà" chiosa Ricca.

Cinzia Gatti

