Ricca (Lega): "Latte artificiale gratis alle mamme in difficoltà economica"

Latte artificiale gratis alle mamme piemontesi, in difficoltà economica, che non possono allattare. È questa la proposta che arriva dal capogruppo regionale della Lega Fabrizio Ricca, che ha presentato un ordine del giorno.

"Misura di buon senso"

Il Carroccio a Palazzo Lascaris incalza nuovamente così Fratelli d'Italia, oggi su tema tanto caro come il sostegno alla natalità. Uno dei provvedimenti più noti (e anche maggiormente contestati) dell'assessore meloniano Maurizio Marrone è Vita Nascente, che assegna fondi ad associazioni antiabortiste per aiutare appunto chi vuole diventare mamma ed è un situazioni di disagio.

La proposta del collega in maggioranza Ricca va nella stessa direzione. "Una misura - spiega - di buon senso per dare sostegno alle famiglie a basso reddito e incentivare la natalità".

Sempre meno bimbi

Anche perché in Piemonte, così come nel resto d'Italia, ogni anno nascono sempre meno bambini. E spesso tra i motivi, per scegliere di non avere figli, c'è la difficoltà di arrivare a fine mese. Da qui il documento del leghista, che chiede di "fornire gratuitamente i sostituti del latte materno alle donne impossibilitate ad allattare naturalmente al seno su indicazione clinica".

Tra latte in polvere e in formula già pronto all'uso, i costi sono elevati. Da sessanta/settanta euro al mese in su. Cifre per alcuni famiglie insostenibili, che rappresentano "un fattore che influenza la scelta di mettere al mondo un figlio o di farne un altro, e in taluni casi è una spesa che porta allo stato di povertà" chiosa Ricca.