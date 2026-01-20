Torino, il mercato immobiliare chiude il 2025 in ripresa

Il 2025 si chiude con segnali di vivacità per il mercato immobiliare torinese. Secondo i dati di Immobiliare.it, Torino si posiziona come la terza città italiana, dopo Milano e Roma, per numero di click, a testimonianza di un interesse crescente all’acquisto di case.

Giuseppe Bloisi , agente immobiliare attivo nel Piemonte da oltre 25 anni con sede in Crocetta, in via Massena 25h, evidenzia come i torinesi siano tornati a muoversi sul mercato. Nei primi tre mesi dell’anno, le abitazioni vendute sono state 3.825, con un incremento del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, superiore alla media nazionale. La ripresa è stata favorita in particolare dal recente calo dei tassi sui mutui, che ha rilanciato l’interesse degli acquirenti.

Anche i tempi di vendita confermano la vitalità del mercato: il 60% delle compravendite si conclude entro sei mesi, e la domanda cresce non solo nelle zone tradizionalmente più richieste, ma anche in quartieri finora considerati secondari. La tendenza positiva, ricorda Bloisi, non nasce oggi: già nel 2022 le compravendite residenziali a Torino erano aumentate del 5,9%, raggiungendo le 16.125 transazioni. Lo sconto medio applicato rispetto al prezzo richiesto è stato del 6%, un segnale che i prezzi sono in rialzo.

Nel centro città, un appartamento signorile in ottime condizioni può raggiungere i 4.600 euro al metro quadro, mentre le abitazioni in buono stato si aggirano intorno ai 2.600 euro. In Crocetta , quartiere molto richiesto, le quotazioni dell’usato partono dai 2.300 euro per soluzioni standard e arrivano fino a 3.660 euro per immobili di pregio. Anche altri quartieri mostrano dinamismo: a Santa Rita i prezzi oscillano tra 1.550 e 2.950 euro per abitazioni di fascia media, toccando i 3.800 euro per soluzioni signorili. Cit Turin rimane stabile ma richiesto, con immobili di pregio fino a 3.500 euro al metro quadro.

Valori più contenuti si registrano in San Donato (1.450–1.710 euro), Pozzo Strada (1.350–1.600 euro) e San Paolo (media 2.200 euro). Zone come Aurora, Barriera di Milano e Lingotto offrono ancora opportunità sotto i 1.300 euro al metro quadro, attirando investitori e giovani acquirenti.

Spostandosi verso le aree collinari, i prezzi aumentano: a Gran Madre e Crimea variano tra 2.500 e 4.400 euro, mentre in zona Eremo si va da 1.800 fino a oltre 3.000 euro per immobili signorili.

Torino conferma così una duplice tendenza: un moderato aumento dei prezzi, accompagnato da una crescente mobilità immobiliare che coinvolge sia i quartieri centrali che quelli semicentrali, con sorprese positive anche nelle zone più dinamiche e inaspettate della città.