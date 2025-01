Parcheggia e si distrae: due malviventi rubano la borsa a un'anziana in via San Francesco

Due cittadini marocchini, di 51 e 34 anni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dagli agenti di Polizia. Gli agenti hanno infatti notato in via San Francesco da Paola due persone che si stavano avvicinando a un’anziana signora che ha parcheggiato l’auto poco distante.



La donna apre il cofano perché deve consegnare una borsa alla figlia. Mentre uno dei due uomini la distrae, il complice apre la portiera e si impossessa della borsetta riposta nella parte anteriore del veicolo. I due si allontanano lungo via Giolitti. La vittima, ignara del furto, sale in auto e riparte.