Al via la XI Edizione del PEF: Premio Eccellenza Formazione AIF

Il PEF Premio Eccellenza Formazione è alla XI edizione, confermandosi come uno dei principali riconoscimenti nazionali dedicati alla qualità e all’innovazione nei progetti formativi, promosso da AIF – Associazione Italiana Formatori.

Un’edizione che rafforza l’identità del Premio e ne amplia ulteriormente il perimetro.

Il bando è rivolto a tutte le realtà professionali che intendono candidare i propri progetti formativi: aziende (corporate e PMI), università e scuole, fondazioni e associazioni, agenzie formative, pubbliche amministrazioni, studi professionali, formatrici e formatori professionisti.

Come nelle precedenti edizioni, le Aree Tematiche sono sei:

Ambiente, Etica e Responsabilità Sociale - Comunicazione e Cultura - Economia, Processi Produttivi e Sostenibilità - Digitale e Nuove Tecnologie - Organizzazione e Risorse Umane - Salute, Sicurezza e Benessere Organizzativo.

In ciascuna Area Tematica, la valutazione dei progetti è affidata a una Giuria indipendente, composta da esperte ed esperti selezionati tra docenti, ricercatrici e ricercatori, giornaliste e giornalisti, professioniste e professionisti che operano in università, istituti di ricerca, aziende e scuole di formazione.

Le iscrizioni alla XI edizione del PEF sono aperte dal 19 gennaio al 5 maggio 2026. Possono partecipare i Progetti Formativi erogati nel corso del 2025.



Prosegue, per il quinto anno consecutivo, la Menzione Speciale Fondimpresa, dedicata ai percorsi formativi finanziati nel 2025, valutati da una giuria specifica. Per il secondo anno viene confermata la Menzione Speciale Fondirigenti, riservata ai piani formativi rendicontati nel corso del 2025.

A partire dal 2025, inoltre, il Premio Olimpyus è stato ufficialmente accorpato al PEF.

Il Premio Olimpyus è indirizzato esclusivamente ai progetti formativi che utilizzano tecnologie digitali e intelligenza artificiale per abbattere le barriere dell’apprendimento – cognitive, linguistiche, sensoriali, geografiche o socioeconomiche. Ai progetti candidati al PEF è data la possibilità di concorrere anche per il Premio Olimpyus, indicandolo nella scheda di iscrizione. Al progetto vincitore sarà assegnato un riconoscimento economico di € 1.500.

La Responsabile del Premio, Emanuela Truzzi ricorda che “la formazione riflette il desiderio continuo di apprendere, migliorare, confrontarsi, sperimentare, crescere. Il PEF rappresenta magistralmente tutto ciò dando luce e valore, con i numerosi progetti candidati nelle sei differenti aree, al mondo della formazione di eccellenza.”

Il PEF, come sottolinea la Presidente di AIF, Beatrice Lomaglio, è un osservatorio privilegiato sulla realtà della formazione “che ci permette di registrare quali sono le tematiche su cui si concentrano i progetti, le metodologie applicate, l’integrazione delle nuove tecnologie nei percorsi”.

Come nelle passate edizioni, tutti i progetti formativi in concorso saranno raccontati nella pubblicazione Speciale PEF, dedicata alla XI edizione del Premio.

La Cerimonia di premiazione della XI Edizione si terrà il 29 giugno 2026 nella splendida cornice di Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO).

Anche quest’anno l’organizzazione del Premio è affidata all’agenzia di comunicazione Zip srl di Torino. Il bando e la documentazione necessaria per l’invio delle candidature sono disponibili nella pagina dedicata al Premio sul sito www.associazioneitalianaformatori.it .

Per maggiori informazioni: premioaif@zip-progetti.it

Le iscrizioni sono aperte fino al 5 maggio 2026.

AIF è un’organizzazione senza scopo di lucro, fondata nel 1975, alla quale aderiscono oltre 2.000 consulenti e dirigenti aziendali in tutta l’Italia, professionisti della formazione, delle strategie organizzative e dei processi di apprendimento e sviluppo della Persona. Da ben cinquanta anni AIF supporta il processo di evoluzione della formazione nel nostro Paese e si confronta con partner internazionali con i quali, autorevolmente, interagisce. L’Associazione organizza un importante Convegno Annuale e innumerevoli incontri tematici e gratuiti per approfondire le metodologie e le pratiche formative.