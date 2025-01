Tragedia di piazza San Carlo: per Appendino ricalcolata pena a un anno, 5 mesi e 23 giorni

La Corte d’Assise e d’Appello di Torino nel processo d’appello bis per i fatti accaduti in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 ha condannato l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino a un anno, 5 mesi e 23 giorni.

Stessa condanna per Paolo Giordana

Stesso condanna per l’allora capo di gabinetto, Paolo Giordana. Assolto per non aver commesso il fatto Maurizio Montagnese all’epoca dei fatti responsabile dell’agenzia Turismo Torino. Il procuratore questa mattina aveva chiesto per Appendino un anno quattro mesi e 10 giorni.

Il nuovo processo era stato disposto dalla Cassazione che ha dichiarato ‘irrevocabile’ la responsabilità penale di Appendino disponendo il ricalcolo dell’entità della pena riducendola. L'ex sindaca di Torino era stata condannata a 18 mesi in primo grado.

Iaria: "Le sentenze si rispettano"

"Le sentenze si rispettano sempre e ci si difende nei processi e non dai processi, senza invocare complotti o accuse infondate nei confronti della magistratura. Ma non si possono mettere sullo stesso piano vicende giudiziarie legate al ruolo dei Sindaci e altre situazioni di tutt’altra natura. Lo sottolineo perché fare il Sindaco o la Sindaca oggi significa assumersi responsabilità che spesso travalicano le possibilità reali di controllo e gestione", il commento di Antonino Iaria, deputato del Movimento 5 Stelle. Alessandro Benvenuto della Lega ha invece detto: "Oggi Matteo Salvini esprime solidarietà ad Appendino per una condanna ingiusta, un gesto istituzionale, serio, di rispetto. L'ex sindaca di Torino, invece fino a pochi giorni fa attaccava il titolare dei Trasporti sui treni, immaginandolo alla guida delle locomotive e a riparare i binari, come se un ministro dovesse fare tutto da solo...".