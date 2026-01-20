 / Politica

Indennità di pronto soccorso, l'assessore Riboldi replica ai sindacati

“CGIL FP Piemonte e UIL FPL Torino e Piemonte non sono state convocate come previsto dalla norma in quanto non hanno firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro"

L'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi

In merito alla lettera di CGIL FP Piemonte e UIL FPL Torino e Piemonte Valle d’Aosta in cui dichiarano lo stato di agitazione del personale OSS, Tecnico di Radiologia, Tecnico di laboratorio e amministrativo in servizio nei Pronto Soccorso degli ospedali piemontesi, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi precisa: “Le due organizzazioni sindacali non sono state convocate come previsto dalla norma in quanto non hanno firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro e quindi questo provoca, sempre a norma di legge e non certo per decisione della Regione, l’esclusione automatica dai tavoli. È bene chiarire inoltre che l’ipotetica revoca unilaterale dell’accordo è un falso, in quanto non rientra nelle possibilità di un assessore alla salute revocare accordi siglati con le organizzazioni sindacali.

È nostra intenzione estendere l’accordo a tutte le figure professionali che lavorano nell’ambito dell’emergenza/urgenza, con le risorse che il Ministero della Salute ha messo a disposizione. Ribadisco che in ogni caso, come è tradizione di questa amministrazione, la Regione è disponibile ad ascoltare le richieste che provengono dalle organizzazioni sindacali, dando priorità alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità”.

