Comunali 2027, Lo Russo incontra la maggioranza: "Noi ci facciamo carico dei problemi, così rispondiamo a chi strilla"

"C'è chi urla e strilla, c'è chi fa post sui social e chi dice che è sempre colpa di qualcun altro o di chi c'era prima: noi abbiamo uno stile po' diverso, che è quello di farci carico dei problemi". Così il sindaco Stefano Lo Russo commenta l'incontro di ieri con la sua maggioranza in Comune.

Un faccia a faccia in vista delle Comunali 2027 tra la giunta ed i 25 consiglieri - di Partito Democratico, DemoS, Moderati, Sinistra Ecologista, Radicali e civica Torino Domani - , che aveva preso il via lo scorso 16 settembre con l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta.

Tagliando del sindaco

E dopo la seduta del lunedì, ieri è toccato al sindaco Stefano Lo Russo fare il "tagliando" con i suoi, a quasi quattro anni e mezzo dall'elezione. "C'è un clima - ha detto ai microfoni di To Radio - molto collaborativo: la giunta, in questi anni, ha lavorato davvero molto sui tanti progetti".

"Spirito di servizio"

"Poi - ha aggiunto - i problemi ci sono. Però mi sembra di poter dire che c'è un buon clima: questo non vuol dire essere tutti sempre d'accordo su tutto. La coalizione è ampia e rappresenta anche sensibilità diverse: guarda alle problematiche da prospettive diverse, ma lo fa con uno spirito autenticamente di servizio e costruttivo alla città".

"Io penso che noi abbiamo davvero l'esigenza di riportare serietà, sobrietà e concretezza nella politica, così come un po' di pragmatismo nel trovare le soluzioni amministrative. Mi sembra che questa maggioranza abbia risposto e stia rispondendo. Soprattutto stia sostenendo questo disegno culturale e di metodo", ha concluso.