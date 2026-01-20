Caso curling: clamorosa esclusione della pinerolese Romei dalle Olimpiadi

Era una delle atlete piemontesi su cui c’erano più aspettative. Ma la pinerolese Angela Romei, 28 anni, non indosserà la maglia azzurra alle Olimpiadi di Milano e Cortina, che si stanno avvicinando. La notizia è uno choc per il territorio e per il movimento sportivo piemontese sul ghiaccio. Ma non è un fulmine a ciel sereno. Già le convocazioni per la recente competizione di curling in Scozia avevano prospettato un triste epilogo per il sogno olimpico di Romei e del territorio.

Il suo posto in maglia azzurra è andato a Rebecca Mariani, figlia del direttore tecnico della nazionale Marco Mariani. Proprio colui che ha dovuto diramare le convocazioni, su indicazione del tecnico Sören Gran.

Un’esclusione che non mancherà di far discutere, indipendentemente dal risultato che si otterrà sul campo. Ai Mondiali 2024, Romei aveva ricevuto il Frances Brodie Sportsmanship Award, che premia l’atleta che unisce meglio qualità tecniche e valori morali, legati alla sportività. Un premio importante, così come importante era stato il suo contributo nel portare nelle case degli italiani il curling a cinque cerchi nel 2022, quando per la Rai aveva commentato le Olimpiadi di Pechino, dove il Pinerolese poteva vantare sulla presenza di Simone Gonin. Anche lui estromesso, negli anni, dalla nazionale. Al suo posto Alberto Pimpini, di casa a Giaveno e un passato al Palacurling di Pinerolo, culla di talenti, ma ormai periferico rispetto ai radar della nazionale.

https://www.piazzapinerolese.it/2026/01/16/leggi-notizia/argomenti/sport-24/articolo/verso-le-olimpiadi-di-milano-cortina-il-nome-di-romei-scompare-dalla-nazionale-di-curling.html