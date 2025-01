Sanzionato l’autista del furgone cassonato che ha colpito il balcone di Luserna alta

Non doveva passare da lì il mezzo pesante che ieri, lunedì 20 gennaio, ha colpito il balcone di una casa di via Brianza Ballesio – nel centro storico di Luserna alta – provocando il crollo di uno dei due modiglioni portanti e quindi la chiusura di un tratto di strada per ragioni di sicurezza. “Ci sono i cartelli alle due estremità della via: il transito è vietato per i veicoli che superano i 2,40 metri di larghezza e i 3,20 metri di altezza” sottolinea Massimo Chiarbonello comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni. L’autista del mezzo – un furgone cassonato – avrebbe dichiarato di non aver letto i requisiti riguardo all’altezza; gli è stata comminata una sanzione di 42 euro con la sospensione di due punti della patente. Aveva imboccato via Brianza Ballesio perché doveva scaricare del materiale in piazza Parrocchiale: “Nei casi come questi si può accedere alla piazza passando da via Cavour” sottolinea Chiarbonello.

Da questa mattina (martedì 20 gennaio) il tratto di strada è riaperto e sono stati contattati i proprietari dell’immobile che si sono impegnati a riparare il balcone: “Purtroppo non è la prima volta che devono aggiustarlo, capiteranno all’incirca una volta all’anno episodi analoghi in quel punto” rivela il comandante della polizia locale.