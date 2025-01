Linea 1 fino a Rivoli Centro, nuovi treni della metro e 50 tram: Torino "chiama" Roma

Torino "bussa" a Roma per avere i soldi dei nuovi treni della metro 1, per il prolungamento della linea fino a Rivoli Centro, per l'acquisto di 50 tram per le linee 15 e 16, oltre ad altri interventi per il trasporto rapido di massa.

6 progetti

Complessivamente sono sei i progetti per cui il Comune punta a ottenere i finanziamenti nell'ambito del fondo per “il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni Centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” : le richieste devono essere mandate entro il 31 gennaio 2025. I progetti

Nel dettaglio la Città chiede di finanziare: 12 nuovi treni per la linea 1 della metropolitana da utilizzare sul prolungamento fino a Cascine Vica; la realizzazione del secondo lotto della linea 2 della metropolitana nel tratto tra Porta Nuova e il Politecnico; l'estensione ad ovest della Linea 1 della metropolitana dalla stazione di Cascine Vica a Rivoli Centro; il completamento dell'infrastruttura sulla tratta Sud della nuova linea 12 con il rifacimento o la posa di nuovi binari da corso Vittorio Emanuele II su via Madama Cristina, via Nizza e via Passo Buole, per un totale di 4 km e 200 metri; l’acquisto di 50 nuovi tram per la gestione linee 15 e 16 e garantire la totale accessibilità ai disabili motori e sensoriali sulla flotta tranviaria GTT; il rifacimento dei binari della linea 3 da piazzale Vallette a corso Svizzera all’incrocio con corso Regina Margherita. Foglietta: "Meno macchine e smog"

”Metropolitana e linee tramviarie sono fondamentali per il futuro di Torino - commenta l'assessora Chiara Foglietta - I progetti inseriti nell'istanza che verrà presentata al Ministero dei Trasporti per ottenerne il finanziamento offrono l’occasione di trasformare e migliorare la nostra città. Un trasporto pubblico sempre più efficiente e apprezzato significa meno macchine e meno smog". La spesa