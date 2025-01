Una piccola “Ferrari” contro le fratture al femore al Maria Vittoria, l’ospedale che ne tratta 400 all'anno [FOTO e VIDEO]

Una “piccola” Ferrari per combattere le fratture al femore , nell’ospedale, il Maria Vittoria , che ha il pronto soccorso con il più alto numero di passaggi della Città Metropolitana e quello - escludendo il CTO - che tratta il maggior numero di pazienti con traumi di questo tipo (ne conta in media 400 all’anno, secondo in tutto il Piemonte).

“Si tratta di un’apparecchiatura che permette una precisione elevata dal punto di vista interventistico, consentendo, in particolare, un miglioramento nel trattamento delle fratture di femore - ha poi aggiunto il dottor Michele Morandi - Rispecchia l’impegno intrapreso dall’ASL Città di Torino in questi anni nel mantenere il Presidio costantemente all’avanguardia tecnologica, in attesa della realizzazione del nuovo Ospedale. Desidero ringraziare la Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi e la Regione Piemonte, che ci supportano sempre nel nostro processo di miglioramento; ringrazio anche il Personale di tutto l’Ospedale Maria Vittoria ed in particolare tutto lo Staff della Struttura del dott. Collo, che con la dotazione di questa strumentazione non potrà che migliorare ciò che già per noi rappresenta un’eccellenza, ovvero la cura e l’attenzione alla fragilità anche in campo ortopedico”.

"Un grande aiuto per la popolazione anziana"