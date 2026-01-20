 / Stadio Aperto

Stadio Aperto | 20 gennaio 2026, 06:50

Vado e Ligorna sempre a braccetto. Con noi il ds della Valenzana Luca Sacco

Grande equilibrio nella zona medio bassa della classifica, ma la squadra di Pellegrini continua ad essere una matricola terribile

Vado e Ligorna sempre a braccetto. Con noi il ds della Valenzana Luca Sacco

Può essere sembrata una giornata interlocutoria nel girone A di Serie D, eppure come sempre gli spunti non sono mancati nella puntata dedicata di Stadio Aperto.

Il Vado e il Ligorna hanno indossato il mantello da corsari contro Derthona e Saluzzo, così come il Sestri Levante a Varese.

Insieme al direttore sportivo della Valenzana, Luca Sacco abbiamo analizzato la situazione nella zona medio-bassa della classifica, dove le neopromosse continuano a incamerare risultati utili.

Ecco la puntata completa:

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium