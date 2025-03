Asl To5, presentato il progetto del futuro ospedale unico di Cambiano

"Abbiamo condiviso le nostre preoccupazioni: per i conti in rosso della To5, per i cittadini che non trovano risposta di cura vicino e gratuitamente, per l’ospedale Santa Croce e il suo destino, per il personale sanitario e non, che va altrove o che resiste in condizioni non dignitose - ha aggiunto Montagna - lo abbiamo fatto insieme, maggioranza e minoranza. E alla autorevole presenza dell’onorevole Fabrizio Comba, che ringrazio per essere sempre dalla parte della nostra Comunità, perché la Salute non è una questione di parte ma un interesse di tutti".