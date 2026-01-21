Volpiano diventa un set: 250 studenti realizzano cortometraggi a scuola

Duecentocinquanta allievi e 30 insegnanti di Volpiano si sono scoperti professionisti del cinema: hanno infatti creato in classe, con l'aiuto di figure specializzate ogni giorno impegnate nel settore a Torino, cortometraggi.

L'iniziativa si chiama “Con occhi diversi” , è proposta da Distretto Cinema all'interno del progetto CIPS-Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ed è completamente gratuita per le scuole.

Nel dettaglio, il percorso ha coinvolto sette classi quarte dei plessi "Guglielmo da Volpiano" e "Ghirotti". Questi studenti, come i partecipanti alle due classi della scuola secondaria di primo grado, hanno realizzato dei cortometraggi, pensando a tutto, dalla sceneggiatura alle riprese, alla post produzione. Altre tre classi hanno partecipato al laboratorio sugli effetti speciali “Magie dello schermo” alla Mole Antonelliana.

"Vedere 250 allievi e 30 insegnanti di Volpiano trasformarsi in veri professionisti del settore è la conferma di quanto il cinema sia uno strumento pedagogico potentissimo. Con questo progetto abbiamo voluto portare l’eccellenza della filiera cinematografica torinese direttamente tra i banchi di scuola - spiega Fulvio Paganin - Non si è trattato solo di vedere insieme spezzoni di film, ma di misurarsi in prima persona con la sceneggiatura, la post-produzione, la lavorazione. Ringraziamo il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito per aver reso possibile questa iniziativa gratuita, che permette alle nuove generazioni di guardare lo schermo non più da semplici spettatori, ma da creatori consapevoli".

In tutte le classi il percorso è iniziato con un approfondimento sulla storia del cinema e sulla figura di Charlie Chaplin.

Distretto Cinema è un'associazione torinese che, in questi anni, ha organizzato iniziative come il festival internazionale Contemporanea, “Cinema a Palazzo Reale” o “Cinema sulla Pista 500”.