A scuola di jazz con Paolo Fresu: a Rivoli incontro speciale per gli studenti dell’Istituto Matteotti

La musica come strumento di conoscenza, dialogo e crescita. Mercoledì 11 marzo, dalle 11 alle 13, il Centro Congressi di via Dora Riparia ospiterà un appuntamento speciale dedicato agli studenti dell’Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti di Rivoli: il dialogo musicale “Kind of Miles” con il trombettista Paolo Fresu e la sua band.

L’iniziativa, curata dall’Il jazz va a scuola, nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al linguaggio del jazz attraverso un’esperienza diretta e partecipativa, in cui la musica diventa occasione di confronto tra studenti e musicisti.

Gli studenti prenderanno parte a un incontro che unirà esecuzione musicale e dialogo, permettendo di esplorare i processi creativi, l’improvvisazione e i linguaggi espressivi propri della tradizione jazzistica.

L’appuntamento si inserisce in un percorso educativo che integra musica, creatività e formazione, offrendo agli studenti l’opportunità di sviluppare capacità di ascolto, curiosità e riflessione critica. Attraverso il confronto diretto con artisti professionisti, l’esperienza favorisce anche la comprensione del valore della collaborazione e del lavoro collettivo, elementi fondamentali nella musica jazz.

L’evento è riservato agli studenti dell’Istituto Comprensivo Matteotti.