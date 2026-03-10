Nuovi cantieri di educazione civica, la Polizia incontra in Prefettura gli studenti

Continuano gli incontri formativi della Polizia di Stato con gli studenti delle scuole dell’area metropolitana di Torino per parlare insieme di legalità e di temi che coinvolgono sempre più da vicino ragazze e ragazzi come il bullismo, il cyberbullismo, l’uso corretto dei social, la violenza di genere.

La Questura di Torino, da anni impegnata in progetti finalizzati a sviluppare un dialogo con i giovani e a prevenire e contrastare fenomeni illeciti che possano coinvolgerli, ha nuovamente aderito, in tal senso, al Protocollo di Intesa “NUOVI CANTIERI DI EDUCAZIONE CIVICA”.

Il progetto prevede iniziative formative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Torino presso le sedi della Prefettura e del Comune di Torino, attraverso incontri, conferenze ed attività interattive multidisciplinari.

Questa mattina, personale della Divisione Anticrimine della Polizia di Stato della Questura torinese ha incontrato nella “Sala degli Specchi” della Prefettura sessanta studenti, di età compresa fra 16 e i 18 anni, del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” e dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Lindbergh Academy” di Torino, parlando con loro di legalità, uso corretto dei social, bullismo e cyberbullismo, violenza di genere, revenge porn, sextorsion.